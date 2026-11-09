Alfero, l’ex albergo Lanzi nel mirino dai vandali: allarme sicurezza

L’ex albergo-ristorante Lanzi nel centro di Alfero nel mirino dei vandali che hanno rotto le vetrate del locale. A denunciare la situazione è Rosalba Santacroce, moglie del titolare.

«Negli ultimi tempi, la quiete di Alfero è stata compromessa da molteplici episodi legati a furti, risse nel bar a causa di abuso di alcol, atti vandalici – spiega –. La serenità della collettività si è trasformata in una sensazione di insicurezza. Nel corso delle ore notturne di venerdì, un ignoto vandalo ha preso di mira il locale dell’ex albergo-ristorante Lanzi situato nel centro del paese, distruggendone a colpi di mazza o con un oggetto contundente le vetrate esterne. L’atto commesso ha lasciato dietro di se, danni materiali, rabbia e profonda amarezza, per un mancato senso di insicurezza. Fortunatamente da una ricognizione effettuata dal titolare insieme ai Carabinieri di Bagno di Romagna, che sono giunti sul posto per i rilievi di rito e raccogliere testimonianze, risulta infondata l’ipotesi di un furto, anche perché il vandalo aveva l’opportunità dall’apertura di un vetro rotto, di inserire la mano, girare la chiave della porta, entrare indisturbato e fare razzia. Si da spazio invece, non a un atto vandalico, ma quasi certamente all’ipotesi di un dispetto nei confronti del proprietario del locale. Resta tuttavia, in paese una forte percezione di insicurezza, che ha raggiunto il livello di guardia: la crescente criticità non può essere più ignorata, le segnalazioni ricorrono da mesi, i disagi sotto gli occhi di tutti, ma forse c’è qualcuno che non se ne accorge».