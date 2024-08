Alfero, cena medievale e Palio dei somari per un fine settimana fuori dal tempo

Alfero è pronto a immergersi per due giorni nelle atmosfere medievali, con tanto di cavalieri ma particolari: non in sella a maestosi cavalli ma in groppa a simpatici e spesso ostinati asini, quasi a volere proporre con spirito goliardico una variante del Palio di Siena. Nel prossimo fine settimana la ridente località tornerà a ospitare un’iniziativa nata negli anni Sessanta del secolo scorso, che avrà per protagonisti otto contendenti che si sfideranno per conquistare il diritto a sposare la figlia di Uguccione della Faggiola, il potente Signore che dominò su quelle terre nel Duecento.

Cena medievale sabato

Questo retroscena storico riempie di fascino il Palio dei somari e gli eventi che lo accompagnano, a cominciare dalle cena medievale che si svolgerà questo sabato, con inizio alle 19.30, lungo via don Francesco Babbini, il principale corso di Alfero. Verrà imbandita una lunghissima tavolata su cui verranno servite delizie ispirate ai menù d’epoca. Il richiamo al medioevo non passerà però solo dai palati: i piatti saranno portati da figuranti in costume. Ci saranno inoltre musica e altri spettacoli dal vivo, tutto in uno stile pensato per ricreare le atmosfere di tanti secoli fa. Ospiti d’onore del banchetto saranno naturalmente Uguccione della Faggiola assieme alla moglie e alle tre figlie. Dopo essersi riempiti la pancia, dalle 21 largo a giochi tradizionali tra rioni.

Palio dei somari domenica

Si correrà invece domenica il Palio dei somari, lungo un percorso messo in sicurezza con balle di fieno e coperto di sabbia e drappi alle finestre e figuranti in costumi d’epoca a fare da contorno, con una sfilata alle 15, prima della corsa. Otto asini cavalcati da altrettanti cavalieri, che rappresentano i vari rioni alferesi ma anche di aree fuori dal paese, si daranno battaglia. Prevista anche alle 17 una gara tutta al femminile. Alle 17.30, al parco del Casone, si effettueranno le premiazioni, e la consegna della mano della figlia di Uguccione al vincitore. Ci sarà inoltre l’estrazione della lotteria, con ricchi premi in palio. Gran finale con una serata danzante al Parco del Casone. La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Alfero.