“Aggiungi un nonno a tavola”: la cena degli over 75 a Sarsina è un successo da oltre 400 ospiti

Si è svolta con grande successo la “Cena dei Nonni”, un evento speciale dedicato a tutti gli over 75 del Comune di Sarsina. La serata, che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone, si è tenuta giovedì nella suggestiva cornice di Piazza Plauto, trasformata per l’occasione in un’accogliente sala da pranzo all’aperto.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione “I Mecenati del Savio” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, ha regalato ai nonni di Sarsina una serata all’insegna della convivialità e della buona cucina. La cena, offerta gratuitamente agli anziani del comune, ha avuto come protagonista il pesce, preparato con cura per soddisfare i gusti di tutti i presenti.

Durante la serata, i partecipanti hanno potuto godere non solo di un delizioso pasto, ma anche della compagnia reciproca, riscoprendo il piacere di stare insieme e di condividere momenti di allegria. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per celebrare e ringraziare i nonni, pilastri della nostra comunità, e per rafforzare i legami intergenerazionali anche attraverso la musica della tradizione con l’artista locale Luca Olivieri.

“Siamo molto soddisfatti – commentano il sindaco Enrico Cangini ed il suo vice Gianluca Suzzi – per l’ottima riuscita dell’iniziativa e ringraziamo “i Mecenati del Savio” e tutti i volontari e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione della serata, un sentito grazie va anche alla Pro Loco di Sarsina per il prezioso supporto organizzativo.

Con l’auspicio di poter ripetere questa splendida esperienza anche nei prossimi anni, la comunità di Sarsina continua a dimostrare come la solidarietà e il senso di appartenenza siano valori fondamentali per costruire un futuro migliore per tutti.”