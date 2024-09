Abbandona l’auto in panne sulla E45, si incammina a piedi tra i boschi e si perde in un pendio: soccorso a Verghereto

I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti attorno alle 11.30 di oggi a Verghereto per soccorrere un automobilista che, dopo aver avuto problemi all’autovettura sulla vicina E45, lasciava a piedi la via principale per imboccare un tratto fuoristrada in direzione della Strada provinciale SP137, tra le località Ca’ di Gallo e Ca’ Valogna. L’uomo, un 35enne residente a Foggia, si è incamminato con il cane, perdendo l’orientamento e rimanendo bloccato su un tratto scosceso. La sala operativa Vigili del fuoco individuava la posizione esatta del richiedente aiuto ed inviava immediatamente la squadra ed attivava anche i volontari del CNSAS. Il 35enne si è trovato in un luogo impervio lungo il torrente tra Verghereto e Montecoronaro senza possibilità di uscire in autonomia ed ha quindi chiamato il 112 cui hanno risposto i Carabinieri che hanno messo in moto la catena di soccorso. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione Monte Falco che, dopo essersi calati con le corde hanno raggiunto il disperso, messo in sicurezza e parancato fuori dalla forra con la tecnica del contrappeso.

Nella squadra era presente anche un infermiere del Soccorso Alpino che ha preso i parametri dell’uomo che non risultava avere problematiche sanitarie e quindi non è stata richiesta la presenza dell’ambulanza anche se le operazioni sono state coordinate insieme alla Centrale Operativa 118 Romagna. Successivamente, in accordo con i Carabinieri di Verghereto i tecnici della monte Falco hanno accompagnato l’uomo al comune di Verghereto. Presenti i Carabinieri di Bagno di Romagna per gli adempimenti di competenza.