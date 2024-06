A zonzo sulla E45, cane salvato dalla Polizia Stradale a Bivio Montegelli

Sabato mattina una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna, impegnata a monitorare il traffico lungo la SS 3 bis Tiberina – E45 anche nel week-end appena trascorso, ha salvato e restituito al suo padrone Apollo, un meticcio di tre anni che girovagava nei pressi dello svincolo di Bivio Montegelli, con il rischio di essere travolto dai veicoli in transito.

I poliziotti, inviati sul posto dalla Sala Operativa che aveva ricevuto numerose segnalazioni, hanno rallentato il traffico in modalità safety car, per poi recuperare l’animale in sicurezza ha rallentato il traffico per consentire l’intervento in sicurezza.

Apollo si è fatto subito volere bene dai poliziotti, che l’hanno portato presso la Caserma della Sottosezione per toglierlo dal pericolo.

Qui, grazie al microchip impiantato sull’animale, gli Agenti hanno rintracciato il suo padrone, che poco dopo ha potuto riabbracciare il suo amico a quattro zampe.