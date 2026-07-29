A 26 anni Deborah riporta la gelateria ad Alfero dopo 17 anni: “Corono il mio sogno con mia sorella e mia mamma”

Alfero in festa: è tornata la gelateria dopo 17 anni. Una nuova attività restituisce al paese un servizio molto atteso e desiderato: è il bar gelateria DeliSiosa (con la “S”, come precisa la titolare, e non con la “Z”), nuova realtà associata a Confartigianato di San Piero in Bagno. L’inaugurazione si è svolta alla presenza della imprenditrice titolare, la 26enne Deborah Gabrielli, della mamma Nadia e della sorella Glenda, che la affiancheranno nella gestione, insieme ai rappresentanti di Confartigianato Valle Savio.

DeliSiosa nasce dal progetto imprenditoriale di Deborah Gabrielli, maturato dopo undici anni di esperienza come dipendente nel settore. «Ho coronato un sogno – racconta – perché dopo tanti anni di lavoro ho deciso di diventare titolare, mettendo a frutto anche gli studi all’Istituto alberghiero. È un percorso che condivido anche con mia sorella, che ha frequentato lo stesso indirizzo, e con mia mamma che ha una formazione scolastica affine».

L’apertura della gelateria rappresenta un momento importante per tutta la comunità di Alfero, che dal 2009 non aveva più un’attività dedicata alla produzione e vendita di gelato. «Sono felice perché il paese torna a contare su un servizio che mancava da tanti anni – spiega Deborah – e abbiamo scelto di collocarci nella parte alta di Alfero, una zona che negli ultimi anni è stata meno frequentata e meno servita. Mi auguro che questa nuova presenza possa contribuire a rivalutarla e a creare un collegamento maggiore con l’altra parte del paese».

DeliSiosa ambisce a diventare un luogo di incontro per residenti e visitatori, un punto di riferimento capace di unire qualità del gelato artigianale e socialità. «Faremo orari estesi, dalle 6.30 alle 13 e dalle 15 fino a mezzanotte – aggiunge la titolare –. Per ora nessun giorno di chiusura settimanale, vedremo in autunno. La nostra ambizione è creare un ambiente piacevole, di gioia e allegria, con un ottimo gelato e tanti bambini, per colorare le giornate e le serate degli alferesi».

Confartigianato Valle Savio ha accompagnato Deborah Gabrielli nel suo percorso di avvicinamento al mondo dell’impresa, sostenendola nel passaggio verso la titolarità. «Siamo felici che ad Alfero si sia riaccesa una luce grazie all’intraprendenza di Deborah Gabrielli– sottolinea Confartigianato – perché il ritorno di una gelateria rappresenta una risposta concreta a un’esigenza sentita dalla comunità e restituisce al territorio un’attività tanto attesa dopo la sua scomparsa molti anni fa. Proprio nei giorni scorsi abbiamo promosso un convegno sulla ‘restanza’ artigiana dei giovani imprenditori nei luoghi natali, che Deborah Gabrielli, profeta in patria, incarna pienamente».