Valle Rubicone, elezioni europee: trionfo della destra nei due comuni collinari dove si vota per il sindaco

Nei due comuni collinari del Rubicone dove si è votato anche per le amministrative (lo spoglio inizierà alle ore 14) la destra ha trionfato nella competizione elettorale europea, in modo particolarmente eclatante a Borghi, dove il partito di Giorgia Meloni è volato sopra il 42%. Ecco l’esito della sfida per l’elezione degli europarlamentari.

Roncofreddo: Fratelli d’Italia 36,72%, Pd 30,70%, Lega 7,44%, Movimento 5 Stelle 7,20%, Alleanza Verdi Sinistra 6,67%, Forza Italia 5,25%, Stati Uniti d’Europa 1,53%, Pace Terra Dignità 1,48%, Azione 1,18%, Libertà 1,12%, Alternativa Popolare 0,59%, Sudtiroler Volkspartei 0,12%.

Borghi: Fratelli d’Italia 42,61%, Pd 24,28%, Lega 7,65%, Movimento 5 Stelle 7,50%, Alleanza Verdi Sinistra 6,46%, Forza Italia 6,16%, Pace Terra Dignità 1,78%, Stati Uniti d’Europa 1,34%, Azione 1,34%, Libertà 0,67%, Alternativa Popolare 0,22%, Sudtiroler Volkspartei 0%.