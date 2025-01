Upi: Enzo Lattuca come presidente della provincia di Forlì - Cesena nominato rappresentate in Conferenza Unificata e Stato Città

Sono ventisette i Presidenti delle Province italiane che affiancheranno il Presidente di UPI Pasquale Gandolfi (Presidente della Provincia di Bergamo) nel suo mandato alla guida dell’Associazione che rappresenta le 107 province d’Italia.

Si è infatti insediato il nuovo Comitato Direttivo, organo di indirizzo politico e programmatico dell’Associazione, composto dal Presidente dell’UPI e da ventisette Presidenti, tra cui i dodici Presidenti delle UPI Regionali.

Quattro i Vice Presidenti dell’Associazione, Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso che assume la carica di Vicario, Angelo Caruso, Presidente della Provincia dell’Aquila, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce e Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia.

Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena e Presidente della Provincia di Forlì – Cesena è stato nominato rappresentante di UPI in Conferenza Unificata e Stato città. Confermato poi Piero Antonelli come Direttore Generale dell’UPI.

“Con l’insediamento del Direttivo - ha detto il Presidente Lattuca - si avvia formalmente il nuovo mandato di UPI. Dovremo affrontare sfide molto complesse, prima fra tutti l’urgenza di riaprire con Governo, Parlamento e forze politiche un confronto serrato sulla ricostruzione post- alluvione dell’Emilia – Romagna e sull’emergenza dovuta al taglio delle risorse e del personale delle province, che per la sola provincia di Forlì – Cesena, fra Legge di Bilancio 2025 e spending review, impatta per oltre 10 milioni di euro. Resta aperta poi la questione della revisione delle norme sulle Province, su cui chiediamo un confronto. Per questo avvieremo da subito una serie di incontri con Ministri, Gruppi parlamentari e forze politiche, ma anche con le forze economiche e sociali del Paese, a cui chiediamo collaborazione per porre al centro il tema del protagonismo dei territori per una crescita sostenibile, equa e strutturata”.