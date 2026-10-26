Università, open day ai Campus di Forlì Cesena per presentare i corsi alle matricole

I Campus di Forlì e Cesena aprono le porte agli studenti delle scuole superiori con gli Open Day per scoprire da vicino l’offerta formativa, entrare nei luoghi dell’Ateneo e confrontarsi direttamente con docenti, tutor e con chi vive l’università ogni giorno. Il primo appuntamento è il 7 novembre (dalle 9 alle 13) a Cesena (Viale dell’Università 50) e il secondo il 14 novembre (sempre dalle 9 alle 13) al Campus di Forlì (Viale Corridoni 20).

Il format è lo stesso, con la presentazione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico di entrambi i Campus: sarà quindi possibile scegliere la data e la sede più comoda per conoscere la totalità dell’offerta formativa dell’area romagnola dell’Ateneo.

Per Cesena i corsi presentati saranno la Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura e le Lauree in Acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche (sede di Cesenatico), Ingegneria biomedica, Ingegneria e scienze informatiche, Ingegneria elettronica, Scienze e cultura della gastronomia, Scienze e tecniche psicologiche, Tecnologie alimentari, Tecnologie dei sistemi informatici, Viticoltura ed enologia.

Per Forlì i corsi presentati saranno la Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, e le Lauree in Economia e commercio, Management and economics, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria meccanica, Lingue, tecnologie e comunicazione interculturale, Scienze internazionali e diplomatiche, International studies, Sociologia. Anche possibile assistere alla presentazione del corso di Laurea in Infermieristica, di cui Cesena e Forlì sono sedi formative. L’evento è esclusivamente in presenza e per partecipare è necessario iscriversi sul sito open.unibo.it