Sono resi noti i risultati ufficiosi delle elezioni tenute in questi giorni nei Campus della Romagna: confermati per un altro triennio il prof. Emanuele Menegatti a Forlì e la prof. Alessia Mariotti a Rimini. Entrano in carica per il loro primo mandato il prof. Luca Cipriani a Ravenna e il prof. Mirko Viroli a Cesena. Si sono concluse ieri pomeriggio le elezioni dei Presidenti dei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per il triennio 2025-2028.

Mirko Viroli è Professore Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione presso il dipartimento DISI, il Dipartimento di Informatica (Scienza e Ingegneria) dell’Università di Bologna (UNIBO), dove svolge il ruolo di Responsabile dell’unità organizzativa di sede di Cesena, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingeneria e Scienze Informatiche, e Vice-Presidente di Sede della Scuola di Ingegneria, campus di Cesena. È un esperto di fondamenti dell’informatica, di programmazione di base, programmazione orientata agli oggetti e funzionale, modelli computazionali, ingegneria del software, e sistemi adattativi e di pervasive computing, contesti nei quali è titolare di insegnamenti universitari di I e II livello del DISI. È membro del Board Editoriale del magazine IEEE Software.

È Autore di più di 300 articoli, di cui 80 su rivista internazionale, il suo h-index Google Scholar è 49 con >8000 citazioni.

Emanuele Menegatti è Professore Ordinario di Diritto del Lavoro. E’ stato visiting professor presso molte università straniere, tra cui Hastings College of Law della University of California (San Francisco), College of Law della University of Illinois (USA), Sydney University Law School e Adjunct Professor presso la Curtin University Law School (Perth, Australia). I suoi principali campi di specializzazione sono il diritto comparato del lavoro ed il diritto del lavoro dell’Unione Europea. E’ direttore della rivista scientifica di classe A ANVUR “Italian Labour Law e-Journal”. E’ co-editor dei libri The Sources of Labour Law, Kluwer Law (The Hague, 2019) e Decent Work in the Digital Age (Hart Publishing, 2022). E’ autore di oltre 90 pubblicazioni in volumi, riviste nazionali ed internazionali. E’ componente del Collegio del Dottorato in Diritto Europeo, Università di Bologna. E’ stato presidente della Scuola di Economia e Management, Università di Bologna. E’ attualmente Presidente del Consiglio di Campus di Forlì, Università di Bologna.

Luca Cipriani è Professore associato (Disegno – ICAR/17) presso l’Università di Bologna, afferente al Dipartimento di Architettura; Dottore di Ricerca in “Ingegneria Edilizia e Territoriale”, dal 2017 è Direttore della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio. L’attività di ricerca è indirizzata all’architettura, all’archeologia e ai Beni Culturali in generale, riferita alle tecniche del rilevamento e della rappresentazione in diversi contesti e a varie scale. Responsabile scientifico di numerose campagne di documentazione di siti di interesse culturale, ha diretto progetti europei (CARNVAL PROJECT,) e attualmente coordina il progetto emblematico “Le radici di un’identità. Il Laboratorio di architettura di Chiuro (So)”. I risultati delle ricerche sono stati divulgati attraverso pubblicazioni in riviste specialistiche e tramite saggi all’interno di libri; è autore di alcune monografie. Partecipa a conferenze scientifiche di livello internazionale legate all’uso delle nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali.

Alessia Mariotti è Professoressa Ordinaria di Geografia politico-economica, è stata dal 2014 al 2018 direttore del Centro di Studi Avanzati sul Turismo/Center for Advanced Studies in Tourism, Campus di Rimini. Ha svolto ricerche sia in Italia che all’estero sui temi del turismo culturale, dello sviluppo locale, della gestione comunitaria delle risorse culturali, dello sviluppo sostenibile e della pianificazione e gestione del turismo nei siti patrimonio dell’umanità. Collabora con università, centri di ricerca, organismi internazionali (Unesco, Banca Mondiale, Consiglio d’Europa) ed enti locali nell’elaborazione di piani di gestione per la valorizzazione delle risorse culturali e turistiche e degli itinerari culturali. Insegna geografia del turismo nel corso di laurea in Economia del Turismo, nel corso di laurea specialistica in Tourism Economics and Management e in master e corsi universitari di altri atenei e centri di formazione.