Unione dei Comuni Rubicone Mare: presidenza affidata alla sindaca di Sogliano, ecco la giunta

È Tania Bocchini la nuova presidente dell’Unione Rubicone e Mare e resterà in carica per un biennio. L’elezione è avvenuta l’altro ieri a Savignano, con la partecipazione di tutti i 9 sindaci dei Comuni aderenti all’ente. La sindaca di Sogliano subentra a Filippo Giovannini, che ha governato Savignano fino a poche settimane fa ed è la prima volta che a presiedere l’Unione è un rappresentante della zona collinare.

La nuova giunta si si è costituita dopo i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali di cinque dei nove membri dell’Unione: Borghi, Gambettola, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano. Ne fanno parte, ma non sono andati al voto, anche Cesenatico, Longiano, Sogliano e Gatteo.

Le cariche in giunta

La neoeletta presidente Bocchini ha provveduto a nominate la giunta, individuando come proprio vice il sindaco di Longiano, Mauro Graziano, mentre il collega di Cesenatico, Matteo Gozzoli, è stato confermato presidente del Comitato di distretto. Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano, sovrintenderà invece ai Servizi sociali ed educativi; Silverio Zabberoni (Borghi) si occuperà della pianificazione della protezione civile e del Coordinamento dei primi soccorsi e sismica; a Moris Guidi (San Mauro Pascoli) è stata affidata le delega all’urbanistica; Sara Bartolini (Roncofreddo) è stata scelta come assessora alle Politiche per lo sviluppo del territorio montano e alla polizia locale; Eugenio Battistini (Gambettola) navigherà tra bilancio e servizi finanziari; a Roberto Pari (Gatteo) è stata affidata la delega ai sistemi informatici e tecnologie dell’informazione. Resta infine in capo alla presidente la delega in materia di personale.

La neo presidente

«Ho accolto questo incarico con spirito di servizio e ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia - afferma la presidente Tania Bocchini - Provenendo da un comune montano, comprendo le sfide uniche che il nostro territorio, che unisce la riviera e le montagne, presenta. La nostra Unione ha saputo cogliere questa sfida e impostare un modello di gestione delle politiche su un territorio complesso. Lo ha fatto grazie ad un organico composto da professionisti altamente qualificati, il cui impegno è stato e sarà cruciale per il successo dei nostri progetti. Sono convinta che proprio l’unione tra la riviera e le aree montane ed interne, che caratterizza non solo il nostro territorio ma tutta la nostra regione, sia la nostra forza più grande. Nei prossimi giorni illustreremo il programma di questo mandato, durante cui porteremo avanti importanti progetti e introdurremo nuovi percorsi».