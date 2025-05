Una StraCesena con oltre 2mila persone: “Grazie a tutti”

Una StraCesena da record, quella di ieri, con gli organizzatori che festeggiano il coinvolgimento di “oltre 2.000 persone, tra bambini, giovani dentro e fuori, accorsi per vivere insieme un evento all’insegna del divertimento e del benessere”.

Uno degli aspetti più significativi della manifestazione è stata la forte connotazione solidale. Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto al progetto di pet therapy “Pediatria a misura di bambino”, del reparto di Pediatria dell’Ospedale M. Bufalini di Cesena. Un gesto che testimonia l’impegno della comunità civile nel sostenere le iniziative benefiche e nel creare un tessuto sociale più unito e solidale.

Alle iniziative di intrattenimento e inclusione hanno partecipato associazioni locali come l’Aquilone di Iqbal nonchè Radio Studio Delta, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.

“Un enorme grazie - sottolineano gli organizzatitori - va ai volontari, alle associazioni partecipanti che hanno lavorato, a tutte e tutti i partecipanti, agli amici a 4 zampe insomma proprio tutti coloro che con il loro entusiasmo hanno reso questa edizione un vero successo. Grazie a chi ha corso, camminato, supportato e fatto di questa giornata un’occasione speciale di svago e solidarietà. La Stracesena non è solo una corsa: è un momento di rinascita e di festa, un’opportunità per vivere la città in modo diverso e più consapevole. L’appuntamento è già per il prossimo anno, con la speranza di poter continuare a diffondere questi valori positivi, coinvolgendo sempre più cittadini e sostenendo cause importanti. Cesena ha dimostrato, ancora una volta, che quando lo sport e il cuore si incontrano il risultato non può che essere una grande vittoria per tutta la comunità”.