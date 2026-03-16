Una platea in cemento abusiva tra i calanchi di Sogliano: denunciata la titolare di una società di Rimini

I Carabinieri Forestali di Mercato Saraceno hanno denunciato a piede libero una donna di 56 anni, residente nella provincia di Rimini, legale rappresentante di una società cooperativa con sede nella provincia di Rimini, responsabile della realizzazione di interventi edilizi in assenza del permesso di costruire. La denuncia è scaturita da un intervento nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri Forestali hanno sorpreso tre operai intenti alla realizzazione di una platea in cemento armato all’interno di un’area calanchiva, zona sottoposta a stringente vincolo idrogeologico. L’opera è risultata completamente priva di qualsiasi titolo abilitativo edilizio. Considerata l’assenza delle autorizzazioni e la sua ubicazione in un’area a rischio, l’intera opera è stata sottoposta a sequestro penale.