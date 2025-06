Una nuova statua di Leonardo Lucchi all’ingresso della Biblioteca Malatestiana di Cesena

Un dono alla città e al suo più prestigioso istituto culturale, la Biblioteca Malatestiana. Nell’ingresso principale della biblioteca è stata collocata infatti la statua in terracotta, opera dello scultore cesenate Leonardo Lucchi, che il Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena ha commissionato e acquistato allo scopo. Si tratta di una realizzazione che racchiude nell’esplicito invito alla lettura l’obiettivo con cui il Gruppo ha commissionato l’opera il cui titolo è, appunto, “La conoscenza è libertà”. Il viso sereno, la posa invitante, la giovane donna plasmata dal maestro Lucchi, che ha nella leggerezza delle forme il marchio distintivo di tante realizzazioni dello scultore cesenate, con la destra trattiene un libro che sta evidentemente leggendo, con la sinistra offre un altro volume con l’intento palese di stimolare la condivisione di una passione, quella che anima le centinaia di persone che ogni giorno frequentano la biblioteca o accedono al suo vastissimo scaffale dematerializzato del prestito on line. Nelle intenzioni della committenza la scelta della figura femminile non è casuale: sottintende l’accesso delle donne alla cultura, per troppo tempo negato ma fondamentale per raggiungere la vera libertà di pensiero e di indipendenza intellettuale. Una giovane leggiadra che invita le altre donne (e non solo) ad aprirsi al valore della lettura, veicolo di conoscenza, ricchezza verbale e di variegati sentimenti, emozioni, palestra di confronti, fantasia.

Dice lo scultore: “E’ stato molto stimolante contribuire ad un progetto che oltre a ricavare spazio per l’arte in un luogo tanto iconico per la nostra città e per la cultura in generale, ha anche questo importante obiettivo rivolto alle donne”.