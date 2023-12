Ausl: nuova direttrice del Distretto Sanitario per Cesena e Valle Savio

Paola Ceccarelli è la nuova Direttrice del Distretto Sanitario di Cesena-Valle Savio. «L’Emilia-Romagna, Regione benchmark sull’assistenza sanitaria, punta per il territorio ancora una volta sugli infermieri. E noi siamo estremamente orgogliosi della nomina della collega, sicuri del fatto che saprà interpretare al meglio i bisogni di salute del cittadino e proporre le adeguate risposte organizzative ed assistenziali». La nuova nomina i seno all’Ausl Romagna è accolta con entusiasmo dal consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena

Paola Ceccarelli è laureata in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha conseguito il Master 2° Livello “Funzioni direttive e gestione servizi sanitari” Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Bologna. «Ha iniziato la sua attività nel 1993 come Infermiera dalla Neurochirurgia, al Rischio Infettivo - dettagliano dall’Ordine - e successivamente come Responsabile Infermieristico di Dipartimento Salute Mentale presso l’Azienda Usl di Cesena. Dal 2016 Ceccarelli entra in Ausl come Dirigente delle Professioni Sanitarie con l’incarico di Responsabile ff della Direzione Infermieristica e Tecnica di Cesena. E’ anche docente a contratto presso Unibo dal 2014 ad oggi».

Nel 2020 ha gestito la riorganizzazione ospedaliera e territoriale causata dalla pandemia, dimostrando ottime capacità organizzative, gestionali ma anche umane: «Ha inoltre gestito i centri vaccinali dell’Ambito di Cesena, anche al fine di assicurare una integrazione ottimale dell’attività vaccinale rivolta alla popolazione a livello dei distretti sanitari; grazie anche a questo impegno ha ricevuto la nomina di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana” a Dicembre 2020».

Il Distretto sanitario - il cui direttore è il responsabile dell’attività di programmazione - è deputato al “perseguimento dell’integrazione tra le diverse strutture sanitarie, sociosanitarie, nonché dei servizi socioassistenziali in un’ottica di collaborazione con le istituzioni locali presenti sul territorio, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione, nonché di uniformità dei livelli di assistenza e di pluralità dell’offerta”.

«A lei vanno le congratulazioni dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena e della Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri».