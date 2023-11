Una folla a Cesena per il casting di “Tornando a Est”, il nuovo film con Lodo Guenzi

Una piccola folla di aspiranti attori e comparse al cinema Aladdin di Cesena. Oggi si sono infatti svolti i casting di “Tornando a Est”, il film che fa seguito a “Est - dittatura last minute”. Il primo raccontava del viaggio di tre cesenati in Romania nel 1989, poco prima della caduta del muro di Berlino e della fine della dittatura di Ceausescu. Il secondo vedrà protagonisti sempre i tre cesenati (Pago, Rice e Bibi, interpretati da Matteo Gatta, Lodo Guenzi - voce de Lo Stato Sociale - e Jacopo Costantini) ma questa volta viaggeranno in Bulgaria.

Oggi la produzione si è messa al lavoro per trovare 4 attori, due italiani e due bulgari, oltre alle comparse.

Hanno partecipato per il ruolo da attori circa 40 persone da tutta Italia, scremate tra le oltre 300 candidature giunte alla produzione. Per il ruolo di comparsa si sono presentate circa 150 persone, per lo più cesenati.