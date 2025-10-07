Una 83enne raggirata al telefono da finto carabiniere: salvata dal nipote, arrestato 50enne

Era quasi riuscito a raggirare un’anziana facendosi consegnare oro e gioielli che aveva in casa. Facendole credere di essere stata coinvolta addirittura in un’accusa di rapina ad una gioielleria. L’autore, un “falso carabiniere” al telefono, che è stato smascherato dal nipote della vittima e poi bloccato e arrestato dai carabinieri veri nella tarda mattinata di lunedì a San Vittore.

È accusato di tentata truffa in concorso con ignoti e in danno di una persona indotta a credere di dover eseguire un ordine dell’autorità giudiziaria, G.G., 50enne originario della zona di Napoli. La vittima ha 83 anni e lunedì una voce al telefono l’aveva contattata in modo perentorio. «Il suo nome è inserito in una causa per un colpo in gioielleria. Se vuole uscirne indenne deve consegnarci oro e contanti che ha in casa per chiudere la situazione». Questo il diktat di un finto carabiniere al telefono rimasto in attesa in linea mentre la donna controllava quanti ori e soldi avesse nell’abitazione. Per farlo la pensionata è dovuta scendere di un piano nella sua casa. Ad accorgersi così della nonna in stato di agitazione è stato il nipote, che le ha chiesto delucidazioni. Ha capito che c’era un truffa in atto e ha convinto l’anziana a “dar corda” al truffatore, invitandolo a presentarsi per prelevare il bottino.

Il 50enne, arrivato nell’abitazione di San Vittore ha trovato il nipote e altri parenti pronti a fotografarlo e videoriprenderlo. Mentre erano al telefono con i carabinieri veri. L’uomo secondo le accuse ha capito di essere stato scoperto e ha provato a scappare ma è stato bloccato dall’Arma di Cesena a 150 metri dalla casa. Dopo una notte in cella questo pomeriggio (difeso dall’avvocato Francesca Bocchini) ha visto il suo arresto convalidato nell’aula del giudice Federico Casalboni, dove l’accusa era sostenuta dal pm Alice Lusa. Attenderà ai domiciliari nella sua residenza di Casoria il rito direttissimo nei suoi confronti che sarà celebrato a fine mese.