Un premio speciale per il più giovane tra i muratori di Cesena

Nei cantieri edili di Cesena oggi è possibile incontrare, fra i pochi “vecchi” muratori romagnoli e i tanti “nuovi” arriva da oltre confine, un giovane - italianissimo - che ha liberamente scelto di praticare questo ancora socialmente prezioso mestiere. Lo ha scelto perché lo ritiene adeguato alle sue aspirazioni, ai suoi ideali; detto più semplicemente: perché gli piace fare il muratore.

Si chiama Giovanni Fiore, ha 24 anni, ha conseguito un diploma di geometra con cui ha appreso che cos’è l’edilizia, almeno da un punto di vista teorico. Ora sta mettendo in pratica quello che ha imparato, per poter svolgere nel modo migliore questo mestiere, anche nelle sue diverse articolazioni operative (carpentiere, ferraiolo, ponteggista...) per le quali è pure consapevole di dover continuare a fare la necessaria formazione.

Questo lavoro lo soddisfa ampiamente sul piano della retribuzione: il suo stipendio iniziale è certamente superiore a quello di tanti ex compagni di scuola che hanno scelto di andare negli studi professionali a “fare esperienza”. Quanto guadagnerà in futuro dipenderà solo da lui e di certo non dovranno passare molti anni prima che questo giovane, se lo vorrà, diventi socio o addirittura proprietario di una impresa di costruzioni.

«Purtroppo, dobbiamo constatare che sono ormai pochissimi i giovani che oggi hanno il coraggio di fare questa scelta. Per questo il “Comitato del Monumento al Muratore”, nella persona del presidente Vittorio Novelli, ha voluto premiarlo con una pergamena di ringraziamento, del tutto simile a quella che usualmente conferisce ai muratori di lungo corso durante le tradizionali “Giornate del Muratore”».