Un’opera Mutoid ora svetta sulle mura della rocca di Montiano

Opera dei Mutoid svetta sulle mura della Rocca Malatestiana di Montiano. Sabato infatti, in un luogo panoramico è stata collocata la singolare “gargolla” in materiali di riciclo, opera dell’artista Lucia Peruch detta Lu Lupan nata nella location di Mutonia.

A Santarcangelo la storica Mutoid Waste Company dopo 35 anni rischia di doversi trasferire altrove per una sentenza avversa del Consiglio di Stato, che ha ignorato il percorso artistico internazionale unico nel suo genere. L’opera è stata donata al comune, qualche mese fa, da Vincenzo Biffi Gentili, critico d’arte e cittadino onorario di Montiano. E due giorni fa il Comune ha deciso di posizionarla in un punto suggestivo, visibile da lontano.

«L’opera di Lu Lupan da Mutonia è in forma di “mostro” - afferma soddisfatto Biffi Gentili - la “mostruosità” di questa scultura ha ottime referenze nella storia dell’arte. Vedi le gargouilles francesi poste al culmine di cattedrali e fabbricati importanti per allontanare demoni e malasorte, e ancora le Gorgoni di etruschi e greci che erano messe a custodia di edifici per spaventare spiriti cattivi e malintenzionati. L’opera, ribattezzata “La Gargolla di Montiano”, ha una funzione “apotropaica”, di protezione e portafortuna dei cittadini. Per il sindaco Fabio Molari questo ulteriore incremento tramite donazione del patrimonio culturale del paese è anche un omaggio alla Mutoid Waste Company installata da decenni a Sant’Arcangelo in un momento di sua grave difficoltà».