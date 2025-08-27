Un nuovo brand di Cesena per gli abiti da sposa

Un nuovo brand tutto cesenate dedicato ai vestiti da sposa. Che avrà una vetrina temporanea in pieno centro ma anche un punto vendita - atelier ex novo sempre in città.

Nascerà l’1 settembre lo show-room di Amàndi Studio: marchio emergente nel panorama del bridalwear.

Pensato per una sposa contemporanea, giovane e fresca, il brand vuole dare voce al pensiero e alla creatività di una nuova generazione di donne che desiderano un abito unico e autentico offrendo così soluzioni di capi eleganti, componibili e interamente realizzati a mano nel territorio.

Protagonista del proprio giorno speciale, ogni donna, posta al centro del processo creativo, può, quindi, scegliere come raccontare la propria personalità attraverso un abito formato da capi modulari facilmente combinabili. L’abito non è più, quindi, un pezzo singolo e immutabile, ma una tela bianca da comporre, capace di evolvere con i desideri di chi lo indossa.

«Amàndi Studio nasce dal desiderio di dare spazio e voce a una nuova generazione di creativi e donne consapevoli, che vogliono un abito che parli davvero di loro», afferma Clara Elizabeth Calitz, co-fondatrice del marchio.

«Siamo un brand emergente che unisce artigianalità italiana e design contemporaneo, con materiali di qualità e una produzione fatta a mano, per rispondere alle esigenze di una sposa moderna, dinamica e libera» prosegue Michele Bertozzi, altro co-fondatore del marchio.

Ed è nel loro nuovo atelier - showroom in Corte Don Giuliano Botticelli 51, pensato più come un appartamento che come un negozio, che i due fondatori Michele Bertozzi e Clara Calitz accoglieranno le future spose. Un luogo concepito per trasmettere intimità e calore domestico in cui l’atmosfera informale possa favorire la conversazione, la condivisione di emozioni e la scelta consapevole dell’abito che accompagnerà uno dei giorni più importanti della vita.

Le loro creazioni saranno anche ammirabili dall’1 settembre al 31 gennaio 2026 presso la vetrina pop-up in via Zeffirino Re, 26 (Cesena).