Un mese di bus “della Serie B” e palloni in regalo per festeggiare la promozione del Cesena

Nel giorno dell’ultima gara del campionato di Serie C vinto, i tifosi del Cesena potranno assaggiare una “piccola anteprima” di Serie B: almeno dal punto di vista dello sponsor.

Bkt, da sei anni sponsor della “Serie Bkt”, metterà infatti in campo domenica una propria iniziativa in città: per salutare i “nuovi tifosi” regalando gadget.

L’azienda, leader globale nella produzione di pneumatici Off-Highway, celebrarerà la prima squadra ad essere stata promossa dalla C alla B in due modi: per un mese ci si potrà fotografare e farsi un giro su due autobus di linea (il 32243 e il 32319) completamente brandizzati Bkt e con la scritta “Prossima fermata... Serie Bkt”.

Una maniera colorita per salutare la squadra appena promossa dopo un dominio assoluto nel proprio girone di C. I due bus stanno già circolando per le strade del centro ma domenica in particolare, giorno dell’ultimo match di C contro il Perugia, due hostess accoglieranno i tifosi alla fermata della Barriera dove, dalle 10 alle 18, distribuiranno ai presenti i palloni Bkt.

«Un piccolo regalo di benvenuto - dicono dall’azienda sponsor della cadetteria - ma che sottolinea quanto, per il title sponsor della Serie Bkt, proprio i tifosi siano al centro di ogni iniziativa. Dalla oramai celebre “A BordoC...ittà”, dove Bkt porta un calciatore iconico del club per un innovativo e accattivante meet&greet, fino a Fattore Campo, il progetto sociale che riqualifica le aree sport delle città del campionato, passando per il Bktpremia, il concorso gratuito che permette di vincere premi come maglie e palloni da calcio firmati. Il tutto per dare il benvenuto alla città di Cesena». Il tutto quando ancora il prossimo campionato è ben lungi dall’iniziare.