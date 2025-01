“Un altro autista di bus è stato aggredito a Cesena”: i sindacati per venerdì proclamano lo sciopero dei dipendenti Start con un presidio di protesta a Forlì

«Sabato scorso si è verificato l’ennesima aggressione a bordo di un autobus. I lavoratori e le lavoratrici di Start Romagna chiedono maggiori tutele».

Per questo, venerdì 17 gennaio 2025, Filt Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl e Usb all’unisono hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per tutto il personale Start Romagna del bacino Forlì-Cesena. L’episodio è avvenuto nel Cesenate. «La punta dell’iceberg di una serie di situazioni simili che si stanno accumulando nel tempo: la sicurezza a bordo dei mezzi viene spesso minata da aggressioni che mettono in pericolo viaggiatori, autisti e anche controllori. Gli RLS hanno più volte segnalato questi episodi all’azienda, che però resta sorda di fronte a certe situazioni; prima che il contesto in cui lavora il personale degeneri ulteriormente, i lavoratori e lavoratrici dicono basta e chiedono di essere realmente ascoltati. Servono risposte e soluzioni tecniche e organizzative da parte di Start Romagna, basta promesse mai realizzate. La situazione è grave e va affrontata». Il presidio di protesta deve essere ancora ufficializzato ma dovrebbe tenersi indicativamente attorno alle 10 davanti alla Prefettura a Forlì, piazza Ordelaffi,