Ultimo “notturnale” alla Malatestiana per visitare la biblioteca alla luce delle candele

Ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, per i Notturnali alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Proposta dalla DMC dei Percorsi del Savio, mercoledì 31 luglio l’iniziativa a lume di candela si svilupperà nel corso di tre turni, alle ore 21:00 e 22:00 (entrambi sold out) e alle ore 23:00.

Nel corso della speciale visita i partecipanti potranno scoprire sotto una luce del tutto inedita e con il supporto di un narratore di tutto conto questo gioiello unico al mondo, prima biblioteca civica e unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, inserito fin dal 2005 nel Registro “Memoria del Mondo” dell’Unesco.

I Notturnali offrono un’esperienza di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela ma anche per la presenza del Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello. Attraverso un gioco teatrale, basato su “equivoci” di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Un viaggio tra il reale e il fantastico in cui i confini della storia e della fantasia si sfioreranno nella penombra di un luogo tanto antico quanto emozionante.

I posti sono limitati: solo 25 persone per ogni turno. La partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo https://bit.ly/notturnaliprenotazione. Per tutte le informazioni e i dettagli è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena allo 0547 356327, dal martedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 13:00.