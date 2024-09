Ultima settimana di raccolta firme a Cesena contro l’autonomia differenziata: ecco dove trovare i banchetti

Il Comitato Cesenate per la Costituzione, che assieme a centinaia di associazioni, gruppi, persone, si impegna ne “La Via Maestra” per contrastare riforme deleterie per l’unità del Paese, invita chi è contrario/a alla legge n. 86/2024 sulla c.d. Autonomia Differenziata, a firmare la richiesta di referendum abrogativo della legge, in questi ultimi giorni di raccolta delle firme. Fino ad oggi sono state raccolte oltre 519.000 firme on line e oltre 300.000 firme su moduli cartacei. L’obiettivo di un milione di firme, che avrebbe un notevole “peso” politico e istituzionale, è dunque vicino. E’ possibile firmare la richiesta di referendum entro sabato 14 settembre presso i banchetti organizzati dai Gruppi promotori, ed entro domenica 22 settembre on line mediante Spid, Cie o Cns.

«La posta in gioco è alta, confidiamo nel massimo impegno di chi condivide questa iniziativa per salvaguardare l’unità del Paese».

I banchetti in zona sono nelle sedi Cgil in ogni comune del comprensorio, da oggi a venerdì 13, ore 8:30/12:30.

Domani e giovedì 12 settembre, ore 15/17 nella sede Anpi di Cesena in via Roverella 26; venerdì 13 settembre pomeriggio davanti a Ipercoop Lungosavio, ore 15:30/18:30; sabato 14 settembre ore 10/12:30 in galleria Urtoller a Cesena.

Per le firme online su internet: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020, scorrere l’elenco delle iniziative e cliccare su “Contro l’autonomia differenziata. Una firma per l’Italia unita, libera, giusta” (il numero dell’iniziativa è 500020).