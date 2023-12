Tutto esaurito ieri per il primo Open Day di vaccinazioni Covid a Cesena

Tutti in attesa nella sala d’aspetto, ma tutti già prenotati e certi di poter ottenere la copertura, ieri pomeriggio al centro vaccinale di piazza Anna Magnani. In programma c’era il primo dei due Open day che l’Ausl ha organizzato per l’area di Cesena, per dare a chi ne faccia richiesta la copertura vaccinale anti Covid-19.

La possibilità di associare il vaccino contro l’influenza stagionale a quello contro il coronavirus (ad ottobre) è stata sfruttata solo dal 10% di coloro a cui era stata offerta. Ora il Covid ha ripreso a correre (si viaggia a 500 contagi giornalieri in Romagna). Così anche chi ci ha “voluto pensare su” ora vuol correre ai ripari per non essere contagiato. Oltre a far capo alle farmacie ed ai medici di medicina generale, ieri in 216 hanno potuto ricevere la dose di copertura differentemente. Per accedere agli open day bisogna naturalmente non aver contatto il Covid da almeno 3 mesi. L’open day di ieri verrà replicato il 22 dicembre ed ancora ci sono posti a disposizione. Serve, senza impegnativa del medico, prenotarsi: chiamando il Cuptel o presentandosi a uno dei Cup cesenati dove verrà dato anche l’orario in cui presentarsi.