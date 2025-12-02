Tutti insieme in vacanza, da Borello a centinaia verso la Sicilia

CESENA. Ormai non è più solo una vacanza ma un rito collettivo. E il numero di partecipanti è impressionante, al punto da svuotare per 8 giornate una fetta consistente del paese di Borello e dintorni. Alle porte dell’estate, precisamente dal 7 al 14 giugno, la Pro loco Borello, continuando ad appoggiarsi all’agenzia viaggi “Obulacco” con cui si è creato un collaudatissimo sodalizio, riproporrà una vacanza estiva di gruppo. E che gruppo, visto che l’anno scorso al soggiorno al villaggio Valutur “Il cormorano”, in Calabria, presero parte ben 250 persone, che occuparono la bellezza di 110 camere. Questa volta si andrà in Sicilia e c’è aria di record, visto che appena una settimana dopo il lancio dell’iniziativa si erano già raggiunti quei numeri. La località scelta è Capo Calavà, nella struttura “Th Resort Gioiosa Marea”.

Michela Soncini, che è l’anima di queste vacanze, anche se poi la parte operativa è affidata a “Obulacco”, spiega che si è scelta una meta «tra mare, cultura, divertimento e buona cucina». La formula è quella “tutto incluso”, con pasti e bevande, spiaggia privata, piscina, animazione, uso dei campi sportivi. Ci sarà inoltre la possibilità di fare escursioni in luoghi molto gettonati, da Taormina all’Etna, da Cefalù alle Isole Eolie. Per agevolare le famiglie con figli, i bambini in terzo letto d’età dai 2 fino ai 16 anni non compiuti non pagheranno niente. Per i piccoli che non hanno ancora compiuto 2 anni è invece previsto un prezzo ridotto: 220 euro. Anche le quote di partecipazione “ordinarie” per gli adulti sono comunque appetibili: 550 euro a persona, cifra che non include il viaggio di andata e ritorno e il tesseramento alla Pro loco Borello (che costa 10 euro). Per gli ospiti che si sistemano nel terzo e nel quarto letto delle camere ci sono sconti.

Michela Soncini è onorata dall’enorme interesse che la vacanza ha riscosso subito: «È bello vedere che le persone si fidano proprio della Pro loco Borello e di “Obulacco”». E se le si chiede qual è il segreto del successo straordinario che si ripete anno dopo anno, risponde in modo semplice: «Più che altro, usiamo in ogni cosa il cuore».

Per informazioni e iscrizioni (entro il 16 gennaio), ci si può rivolgere ai numeri 339.7883509 (Pro loco Borello) o 0547.698082 (“Obulacco”).