Turisti a Cesena: nuove guide in cinque lingue

Cesena si conferma una meta di interesse per i turisti internazionali, attratti non solo dalle storiche gesta dei Malatesta, dall’inestimabile patrimonio librario custodito nella Biblioteca Malatestiana, ma anche dalla ricchezza culturale e paesaggistica del territorio circostante. Per accompagnare visitatori e turisti alla scoperta della città, è iniziata la distribuzione di nuove guide turistiche, strumenti pratici e completi per orientarsi tra i principali luoghi di interesse.

Le guide, disponibili in cinque lingue (italiano, tedesco, inglese, francese e spagnolo), sono frutto della collaborazione tra lo Staff Turismo dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, la DMC I Percorsi del Savio, il Settore Cultura del Comune di Cesena, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, e sono state realizzate dall’agenzia HappyMinds.