Turismo a Cesena: nel 2025 circa 90mila arrivi e 194mila presenze

“Le politiche intraprese funzionano e fruttano risultati sempre più positivi ma l’obiettivo è consolidare la crescita”. L’amministrazione comunale di Cesena accoglie con favore i dati del 2025 sul turismo.

Il turismo a Cesena cresce e si prepara ad affrontare nuove sfide, puntando sulla promozione integrata del territorio, sullo sviluppo dell’offerta culturale ed esperienziale e su un maggiore coinvolgimento degli operatori economici. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto ieri, martedì 10 novembre, alla Malatestiana, promosso dal Comune di Cesena insieme all’Unione dei Comuni Valle del Savio e alla Destination Management Company (DMC) che cura la promozione e la promo-commercializzazione turistica dei Percorsi del Savio.

“I dati presentati nel corso dell’incontro – commenta l’assessore al Turismo Lorenzo Plumari – restituiscono un quadro positivo per il turismo cittadino. Nel 2025 Cesena ha registrato circa 90 mila arrivi e 194 mila presenze, con una crescita dell’11,8% degli arrivi e del 31% delle presenze rispetto al 2019, ultimo anno precedente alla pandemia. Anche il confronto con il 2024 mette in luce un andamento favorevole: gli arrivi sono aumentati dell’8,7%, mentre le presenze hanno registrato un incremento del 15,7%. Particolarmente significativo è il dato relativo al turismo internazionale. Le presenze di visitatori stranieri sono passate dalle 25.600 del 2019 alle 42.100 del 2025, con una crescita del 64,5%. Rispetto al 2024 l’incremento è stato del 26,8%. Anche gli arrivi dall’estero sono aumentati, passando da 12.600 a 15.200 nell’arco di sei anni. La crescita del turismo internazionale rappresenta un segnale molto positivo – evidenzia Plumari – che vogliamo analizzare con attenzione e valorizzare. Siamo convinti delle grandi potenzialità del nostro territorio, dalla città alla collina, e degli ampi margini di crescita ancora esistenti. Come ci confermano anche gli operatori del settore ricettivo, i turisti stranieri dimostrano di apprezzare particolarmente le bellezze, le esperienze e le peculiarità che il nostro territorio è in grado di offrire»”.

Il 21% delle presenze turistiche complessive a Cesena è rappresentato da visitatori stranieri, contro il 17% del 2019. Un altro elemento positivo riguarda la permanenza media, salita da 1,84 giorni nel 2019 a 2,15 giorni nel 2025: un segnale che indica non soltanto un aumento dei visitatori, ma anche una maggiore capacità di trattenerli sul territorio.