Truffa nelle ristrutturazioni edilizie: la Finanza di Cesena arresta commercialista

CESENA. Questa mattina le Fiamme Gialle di Forlì-Cesena, su mandato della Procura della Repubblica di Prato, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari personale nei confronti di un commercialista di Lucera (Foggia) di 56 anni. L’uomo, come indica in una nota la Procura di Prato era già «destinatario di sequestro preventivo dei crediti presenti nei cassetti fiscali di due società riconducibili allo stesso, per i reati di truffa ai danni dello Stato, di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di autoricicclaggio, ruotanti attorno a condotte truffaldine nel settore delle ristrutturazioni edilizie generate da crediti fiscali inesistenti per circa 2,5 milioni di euro in capo a una persona defunta, per interventi di recupero del patrimonio edilizio mai realizzati».