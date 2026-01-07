Trovato un cadavere sulla linea ferroviaria tra Cesena e Forlì

Tragedia nella prima mattinata di oggi. Trovato un corpo senza vita sulla linea ferroviaria tra Cesena e Forlì. Dalle ore 10.10 - segnala Rfi in una nota - sulla linea Bologna – Rimini, la circolazione ferroviaria, precedentemente in graduale ripresa tra Cesena e Forlì per accertamenti sulla linea, è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno verificato la piena funzionalità della linea.

Fin dalle 9.10 sulla linea Bologna-Rimini, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa era apparsa in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno verificato la piena funzionalità della linea. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 90 minuti.