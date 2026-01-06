Treni, sciopero dalle 9 alle 17 mercoledì 7 gennaio. Possibili disagi

Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane dell’Emilia-Romagna dalle 9.00 alle 17.00 di mercoledì 7 gennaio 2026. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi - informa il Gruppo FS -, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Svolgendosi lo sciopero al di fuori delle fasce di garanzia stabilite per il trasporto regionale, non sono previsti treni regionali garantiti”.

Trenitalia - tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio - invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il canale Telegram Trenitalia Tper Informa e contattando il numero verde gratuito 800892021. Informazioni anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.