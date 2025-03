Treni, riaperta la linea Rimini-Bologna ma ritardi anche di 3 ore e mezza

GAMBETTOLA. Alle 10.40 la circolazione sulla linea ferroviaria Rimini-Bologna è tornata regolare dopo la sospensione delle corse a partire dalle 6.15 per il ritrovamento di un cadavere nel comune di Gambettola, zona via Pascucci. In base a quanto informa Trenitalia i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 210 minuti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono stati instradati sul percorso alternativo e hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Sono state attive corse con bus tra Cesena e Rimini.

Ecco ulteriori informaizoni utili ai viaggiatori.

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) oggi ferma anche a Cesena e Faenza.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:30) da Rimini viaggia come nuovo treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:10).

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:10) oggi termina la corsa a Pesaro.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35).

I passeggeri da e per Forlì, Modena, Parma e Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:10) oggi ferma anche a Piacenza.

Il treno Intercity 603 Milano Porta Garibaldi (5:09) - Lecce (16:51) oggi è instradato sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna e Granarolo. Non ferma a Forlì e Cesena.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono proseguire il viaggio da Bologna Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Forlì e Cesena possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) - Lecce (15:58) viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.