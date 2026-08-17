Treni, persona investita tra Villa Selva e Cesena: tornata regolare la circolazione nel tratto Bologna-Rimini

Dalle 11.50 di oggi la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna - Rimini è stata sospesa tra Villa Selva e Cesena per l’investimento di una persona e gli accertamenti di rito da parte dell’Autorità giudiziaria presente sul posto.

Dalle 13 è stata ripristinata la circolazione a binario unico alternato. L’investimento si sarebbe verificato nei pressi della stazione di Forlimpopoli. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Alle 15.10 sulla linea Bologna - Rimini la circolazione è tornata regolare dopo il nulla osta da parte dell’Autorità giudiziaria i treni in viaggio hanno subito ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni, limitazioni o deviazioni di percorso.