Tre ventenni alla guida del circolo sulle orme di mamma e zia: l’avventura al “Circolino La Tana” a Montenovo di Montiano

Passione trasmessa ai figli: dopo 19 anni rinasce un nuovo locale. Si chiama “Circolino La Tana” e ha inaugurato sabato scorso in via Al Castello 422 a Montenovo, di fianco alla chiesa parrocchiale.

L’avventura di tre giovani

Nell’anno 2000 a Montiano capoluogo, sotto la torre civica, veniva avviata “La Tana di Giano” dalle sorelle Tania e Valentina Donzetti. Il locale ha funzionato fino al 2006. Poi Valentina ha avviato un altro locale a Rimini e Tania si è dedicata a un lavoro altrove come dipendente. Ma da quell’esperienza ora sono nati nuovi frutti. I figli di Tania assieme a un’altra giovane hanno deciso di riprendere quel percorso. Si sono guardati attorno e hanno trovato che il circolo Anspi di fianco alla chiesa San Pietro di Montenovo aveva chiuso da qualche mese. Così non ci hanno pensato due volte e l’hanno rinnovato e fatto ripartire con uno stile diverso. I nuovi gestori sono i fratelli Alice e Francesco Bocchini, 20 e 23 anni, e la 21enne Cleopatra Magnani, fidanzata di Francesco. Non è un salto nel buio anche perché le due ragazze hanno già esperienza nel settore avendo lavorato come dipendenti in altri bar della zona, oltre che essere studentesse universitarie. I tre giovani si danno il cambio visto che così le due giovani possono dedicarsi anche allo studio e Francesco dà una mano alla sera visto che è anche meccanico di trattori agricoli in un’azienda sulla via Emilia. Il locale oltre all’ampio parcheggio nel piazzale della chiesa e del verde prospiciente ha anche un terrazzo esclusivo da sfruttare con la bella stagione.

L’inaugurazione

Sabato scorso l’attesa apertura del locale. Montenovo, piccolo borgo collinare, si è arricchito così di un altro punto d’incontro per giovani e famiglie. Si tratta infatti di un circolo Anspi dove le persone possono passare tempo assieme, giocare a carte, ascoltare buona musica, in un’atmosfera particolare, con le foto in bianco e nero alle pareti che ricordano gli antichi mestieri. È aperto tuttI i giorni (escluso il mercoledì) dalle 12 alle 24. «Per noi è un sogno che si realizza – dicono i due fratelli Alice e Francesco Bocchini – e con Cleopatra siamo felici, dopo 20 anni, di riprendere il testimone dell’esperienza di mamma Tania e zia Valentina, per cui abbiamo voluto rinnovare il nome di “La Tana di Giano” dove da piccoli abbiamo mossi i primi passi. Ospiteremo serate di musica, maraffone, paella, e per l’estate pensiamo anche di preparare cestini pic-nic da asporto e iniziative nel terrazzo riservato».

L’Amministrazione comunale

«Come giunta siamo molto felici di questa nuova apertura o comunque ripartenza – afferma il sindaco di Montiano, Fabio Molari, che abita nella stessa frazione e dove la moglie gestisce “L’Albero dei Pavoni” – Montiano e Montenovo si confermano luoghi vivaci dove le persone amano ritrovarsi e negli ultimi due anni sono sorti più circoli».