“Cesena in vetrina”: omaggi al cinema e concerti per accendere il Natale in centro

Per il Natale a Cesena le vetrine spente del centro storico torneranno ad illuminarsi ospitando il cinema d’animazione. Tra un acquisto e l’altro, tra un vin brulé e un aperitivo, quest’anno cittadini e turisti potranno ammirare inedite installazioni artistiche e godere di un ricco calendario di eventi che contribuiranno a rendere le festività uniche e piacevoli. È questa l’iniziativa “Cesena in vetrina” che, per tutto il periodo natalizio illuminerà le vie del centro nell’ambito della programmazione di eventi proposta dall’Amministrazione comunale dal 7 dicembre, giorno in cui è prevista l’accensione delle luminarie a partire da piazza Almerici (ore 17) alla festa dell’Epifania, lunedì 6 gennaio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Spazio Marte - Visual and Motion Hub, associazione culturale che raccoglie professionisti delle arti visive e della comunicazione, Selvatico Studio, casa di produzione cesenate specializzata in cinema di animazione, e Retropop Live, associazione con grande esperienza nell’ideazione e creazione di eventi musicali.