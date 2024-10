Tre date al Bonci di Cesena per il tour d’addio di Claudio Baglioni

Il nuovo tour nei teatri di Claudio Baglioni arriva anche a Cesena. Anche se non è stato ancora ufficialmente presentato, le voci corrono. Così, dopo il successo delle 8 date di settembre all’Arena di Verona di “A tutto cuore”, faraonico concerto-musical con 38 canzoni, 21 polistrumentisti e 80 performer, il lungo tour di addio alle scene del cantautore romano (“1000 Giorni” per salutare come si deve i suoi fan) passa ora dai teatri. Si chiamerà questa volta “Solo tris”: tre serate, tre pianoforti e tre chitarre. Le date fissate a Cesena sono quelle dal 29 aprile al 1° maggio 2025 al teatro Bonci.

La cura è di Friends&Partners. Le prevendite non sono ancora partite ma, in attesa di conoscere le altre tappe romagnole (probabilmente al teatro Alighieri di Ravenna), chi vorrà accaparrarsi un biglietto è avvisato.