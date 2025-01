Trasporti, raggiunto l’accordo tra sindacati e Start Romagna sui salari

Si è svolto ieri, 24 gennaio 2025, presso gli uffici di Start Romagna S.p.A. a Forlì, l’incontro di Area Vasta tra l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali sul tema del salario per il personale assunto dal 1° gennaio 2012, data di costituzione dell’azienda di trasporto pubblico locale, nata dalla fusione delle ex aziende romagnole Tram, ATM e AVM.

Dopo una lunga trattativa protrattasi per mesi - scrivono in una nota i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal -, è stato finalmente sottoscritto un Accordo Aziendale che, oltre a omogeneizzare i salari tra il personale proveniente dalle ex tre aziende e quello assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2012, pone le basi per rendere Start Romagna S.p.A. un soggetto competitivo e attrattivo sul mercato del trasporto pubblico locale dal punto di vista occupazionale. Questo accordo, atteso da tempo, rappresenta la conclusione di un percorso avviato con l’accordo sul premio di risultato del 21 maggio 2024. In quell’occasione, le sigle sindacali si erano impegnate a raggiungere un’intesa che colmasse la mancanza di un accordo salariale per questi lavoratori, esigenza che oggi trova finalmente una risposta. Nonostante le difficoltà del settore e la carenza di investimenti strutturali nel fondo nazionale, l’accordo prevede un incremento salariale per i lavoratori e le lavoratrici, contribuendo a restituire dignità a un personale che negli anni è stato oggetto di critiche e vessazioni, anche mediatiche, e spesso vittima di aggressioni fisiche.

Nel dettaglio, l’accordo introduce un salario aziendale di oltre 144 euro mensili, con meccanismi di consolidamento in forma di retribuzione fissa in base all’anzianità di servizio. Inoltre, viene anticipato di due anni il riconoscimento del parametro professionale, in forma migliorativa rispetto alle previsioni del contratto nazionale.

Viene inoltre introdotta un’indennità polifunzionale di 5 euro giornalieri, che si traduce in un incremento di oltre 100 euro mensili, per un totale annuo potenziale di circa 3.000 euro per i lavoratori e le lavoratrici di Start Romagna assunti dal 1° gennaio 2012.