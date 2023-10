Transizione ecologica e digitale: corsi formativi gratuiti

“Al via i nuovi percorsi formativi gratuiti volti a sostenere il tessuto imprenditoriale regionale nei processi di transizione ecologica e digitale, processi che stanno modificando il mondo del lavoro e l’organizzazione delle imprese”. A partire dal mese di novembre 2023, Pianeta Sicurezza Srl , Ente accreditato in Regione Emilia Romagna, offre ad imprenditori, figure chiave imprese, liberi professionisti, ordinistici e non, con sede legale o unità locale in Emilia Romagna misure formative e di accompagnamento ai processi di transizione ecologica e digitale per lo sviluppo della filiera dei servizi alle persone (commercio/distribuzione/turismo/ristorazione/benessere/cura).

I corsi di formazione saranno gratuiti in quanto co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus e dalla Regione Emilia Romagna. Per scoprire le opportunità presenti potete cliccare sul seguente link: https://www.pianetasicurezza.it/formazione/competenze-per-la-transizione-ecologica-e-digitale/

Info: 0547-1825179 - rosaanna.casalino@pianetasicurezza.it