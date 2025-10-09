Tra sport, salute storia e natura: domenica scatta il secondo “Eco - Trail” a Cesena FOTOGALLERY

Si torna a correre e camminare nella natura ed a scoprire angoli del territorio ricchi di fascino e di storia.

Domenica 12 ottobre partirà la seconda edizione di “Eco-trail”: una corsa non competitiva ideata dal podista Antonino Guadagnino che consentirà ai partecipanti di attraversare parte del territorio e delle prime colline cesenati alla scoperta di tracciati e suggestivi e sentieri normalmente non fruibili. L’evento sportivo questa volta inoltre, offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino un tratto, anche se breve, del Cammino di San Vicinio.

«L’anno scorso siamo passati dalla basilica del Monte - spiega lo stesso Guadagnino - mentre quest’anno entriamo nel chiostro piccolo del Monte e poi, con l’accordo dei proprietari, transiteremo dentro “pertugi” privati per tagliare lungo splendidi oliveti e poderi mai visti ed infine catapultarci nell’altro panettone della collina che è Villa Almerici».

«Il nostro format non ha come obiettivo la beneficenza ma quello di far conoscere e valorizzare una bella parte di territorio cesenate».

Domenica la partenza è alle 9 (le iscrizioni su posto dalle alle 8) da Rio Marano, in via Vicinale Papa 100.

La corsa/camminata non competitiva può essere sia di 8 chilometri che di 15 chilometri per chi è più allenato. Alla fine premi a sorteggio ma anche premi ai gruppi più numerosi. «Una bellissima occasione dunque per fare sport, stare insieme a nuove persone e conoscere le bellezze di Cesena». Informazioni tecniche si possono richiedere da subito al 338/8723266. La giornata ha il patrocinio del Comune, del camino di San Vicinio del Parco di Rio Marano ed è organizzata con la collaborazione del Csi di Cesena.