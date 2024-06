Tour de France, piogge e allagamenti sulle strade dove sabato passa la prima tappa GALLERY

FORLI’. Precipitazioni abbondanti sull’entroterra di Forlì, di Cesena proprio sulle strade dove sabato passerà la prima tappa del Tour de France. Allagamenti sono stati segnalati a Bagno di Romagna ma anche in altri paesi come Civitella, Modigliana, Galeata o Campigna le precipitazioni sono state molti forti, in alcuni casi sembra sopra i 100 millimetri. Nei pressi di Premilcuore è stata chiusa temporaneamente una strada in zona Ponte Fantella. Strada allagata da 10 centimetri di acqua anche tra Casone di Dovadola e Campo Maggio di Rocca San Casciano. Al Passo della Calla, informa Emilia Romagna Meteo, sono stati misurati già 103 millimetri di pioggia, 140 a Campigna, 148 a Tredozio.

Le precipitazioni dovrebbero dare una tregua nelle prossime ore. Mentre nel fine settimana, quando passerà la carovana del Tour de France, la zona dovrebbe essere baciata dal bel tempo come oggi indicano le previsioni meteo.