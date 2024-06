Tour de France in Romagna: la cesenate Pubblisole organizza la presentazione di giovedì a Firenze

Il gruppo cesenate Pubblisole organizzerà la “Team Presentation” del Tour de France. La presentazione andrà in scena giovedì 27, per arrivare poi al tanto atteso Grand Départ del Tour de France del 29 giugno. Come è noto il Tour de France è il primo evento televisivo al mondo per importanza con frequenza annuale, il terzo complessivo dopo i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi, con la gara trasmessa in diretta su 100 canali televisivi, per un totale di 3 miliardi di telespettatori e un giro d’affari di 150 milioni di euro.

Pubblisole è salita in sella e curerà, per le tre comunità ospitanti, la “Team Presentation” di Firenze Durante l’evento verranno presentate le 22 squadre partecipanti, con un totale di 176 atleti, in diretta mondiale dalle 18:30 alle 20. Pubblisole, inoltre, organizzerà uno spettacolo per tener compagnia ai 12.000 potenziali tifosi presenti nelle due piazze più prestigiose di Firenze: Piazza della Signoria a partire dalle 17 e Piazzale Michelangelo dalle 17.30.