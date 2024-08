Torre del Moro e San Vittore: 50 anni di calcio da celebrare con una festa

Dolci ricordi questa sera (giovedì 1 agosto) alla Polisportiva di San Vittore. Come antipasto alla storica “Festa dello sport”, che parte domani, stasera si parlerà di due piccole grandi storie del calcio cesenate per rendere omaggio al 50° compleanno di San Vittore e Torre del Moro. Lo stand gastronomico apre alle 19, quindi alle 20.30 spazio ad uno spettacolo circense per grandi e piccoli con “El Aletreo” di Humberto J.Rios. Dalle 21.30, talk celebrativo per San Vittore e Torre, con ospite speciale Lorenzo Minotti, partito dal mondo dilettantistico per diventare una stella del calcio. L’incontro sarà arricchito dai monologhi di Sabrina Guidi e Francesco Gobbi sulla storia di San Vittore e Torre del Moro, con testi di Alvaro Evangelisti.