Toro da monta in fuga nelle campagne di Cesena, travolto e ucciso VIDEO

Dallo scorso mercoledì si stava dando la caccia ad un toro da monta, in fuga tra le campagne del quartiere Ravennate. Una caccia conclusasi nel peggiore dei modi ieri pomeriggio, in una strada di confine tra il cesenate ed il ravennate, dove il toro è stato ritrovato morto: probabilmente centrato da una vettura che non si è fermata malgrado gli inevitabili danni. Un veicolo il cui autista non aveva nemmeno avvertito nessuno dell’accaduto.

Due tori del peso di quasi una tonnellata ciascuno erano scappati da un allevamento del quartiere Ravennate. E stavano scorrazzando da mercoledì scorso nella zona tra Ronta e San Martino in Fiume. Un primo esemplare cacciato da volontari e vigili del fuoco, era stato recuperato quasi subito, dopo che il servizio veterinario lo aveva sedato con una pallottola di tranquillante. Il secondo esemplare si era invece allontanato e le ricerche sono proseguite fino al tardo pomeriggio di ieri. Gli uomini del 115, che avevano allargato il raggio di ricerca alle campagne del cervese e del cesenaticense, lo hanno ritrovato morto: in un fossato ai margini della carreggiata. Con lesioni riconducibili forse all’investimento da parte di un mezzo a motore.