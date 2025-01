Tornano a Cesena gli allenamenti gratuiti dedicati agli “over 65”

Gli atleti over 65 di Cesena tornano nuovamente ad allenarsi, insieme. Così come annunciato dall’Amministrazione comunale a seguito della conclusione del progetto europeo ‘In common sports’, coronato dalla partecipazione di una delegazione cesenate alle Olimpiadi in Portogallo, questa mattina l’esperienza incentrata sul benessere fisico e sulla socializzazione è ripartita all’Ippodromo presso lo Skate park. Ad aprire gli allenamenti, a cura del poliambulatorio Kimeya, è stato l’Assessore allo Sport Christian Castorri.

“Siamo molto soddisfatti – commenta l’Assessore – di questa ripartenza fortemente voluta da questa Amministrazione e resa possibile grazie a risorse comunali. L’esperienza di ‘In common sports’ ha creato relazioni e abitudini a cui tutti i partecipanti sono rimasti fortemente legati e diverse, nel corso di questi mesi di pausa, sono state le sollecitazioni delle cittadine e dei cittadini over 65 affinché gli allenamenti potessero ripartire così come avvenuto dal 2018 al 2023. La tappa conclusiva di Viana do Castelo, in Portogallo, ha sancito la conclusione del progetto finanziato da risorse europee nell’ambito del programma Erasmus+ Sport, ma non vogliamo in alcun modo archiviare questa esperienza che ha coinvolto centinaia di cittadini cambiando spesso le loro abitudini di vita. Oggi, con questo nuovo percorso totalmente gratuito per gli iscritti, torniamo dunque a promuovere stili di vita attivi tra le persone over 65, avvicinandole e motivandole alla pratica sportiva”.

Il progetto ‘Silver Active: Gli inossidabili!’, avviato dal Comune di Cesena e dal Poliambulatorio Kimeya, coinvolge circa 40-50 partecipanti e si pone l’obiettivo di promuovere il benessere e l’attività fisica tra la popolazione over 65, con una particolare attenzione a garantire l’inclusione e il miglioramento della qualità della vita. I partecipanti, cittadini di Cesena, parteciperanno gratuitamente a due sessioni settimanali di attività fisica adattata e formazione sui corretti stili di vita. Durante l’incontro di questa mattina è stato illustrato ai partecipanti il programma del progetto e, grazie al coinvolgimento del team tecnico, è stata ufficializzata la nascita della squadra de “Gli Inossidabili”. A partire dalla prossima settimana, i partecipanti svolgeranno i test motori funzionali, che segneranno l’inizio operativo delle attività previste per fine gennaio.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del kit allenamento personalizzato con i loghi del Comune e del progetto, a testimonianza dell’impegno e della collaborazione che hanno reso possibile il finanziamento.

È ancora possibile iscriversi. Tutti gli interessati possono contattare il numero 0547 610024.