“Tornando a Est”: proiezione speciale all’Alladin con il backstage delle scene girate a Cesena e Mercato Saraceno

Una proiezione speciale per “Tornando a Est” questa sera, martedì 15 aprile, alle ore 21 al cinema Alladin. Il film di produzione cesenate è uscito in circa 200 sale italiane il 13 febbraio scorso ed è fresco vincitore del Nez International Film Festival che si è tenuto il 30 marzo a Calcutta in India. Questa sera all’Alladin una proiezione speciale del backstage di tutte le scene girate a Cesena e a Mercato Saraceno. Tra le scene più suggestive ci sono quelle girate all’interno dello stadio Dino Manuzzi quando furono coinvolte oltre 200 comparse, così come quelle all’interno dell’Ippodromo del Savio e del centro storico della città.