Torna la “Social Pedalèda” 2026 da Cesena a Cesenatico VIDEO

Dopo il successo dell’anno scorso torna la seconda edizione della “Social Pedalèda”. L’iniziativa è dedicata agli amanti della bicicletta, che insieme pedaleranno in un percorso completamente pianeggiante, adatto a tutti.

L’evento si svolgerà domenica 26 aprile, con partenza fissata alle ore 10 (ritrovo alle 9.30) dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena. Si passerà per la ciclovia del Pisciatello, arrivando infine alla biblioteca di Cesenatico verso le ore 12 circa. Dopo l’arrivo, sarà possibile pranzare con un menù convenzionato in occasione della manifestazione “Azzurro come il pesce”. Il rientro invece sarà libero e in autonomia.

L’iscrizione è gratuita ed è possibile farla dalla pagina Instagram dell’iniziativa.