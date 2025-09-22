Torna la lotteria della solidarietà a Forlì-Cesena: un biglietto vale caffè gratis al bar e ingressi ai musei

E’ stata presentata in Comune a Cesena la 25esima edizione della Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi, ideato tanti anni fa da don Dario Ciani, che oggi rappresenta una preziosa occasione per l’autofinanziamento del Non Profit locale a livello provinciale a Forlì-Cesena. L’iniziativa, promossa da associazione Amici di don Dario ODV, Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e VolontaRomagna ODV, è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e da diverse imprese e negozi del territorio. In più ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Forlì, Cesena, Cesenatico, Castrocaro Terme - Terra del Sole, Forlimpopoli, Galeata, Sarsina, Gambettola e S. Mauro Pascoli.

Attraverso la vendita dei biglietti (costo 1 euro) gli organismi del Terzo Settore potranno autofinanziare i propri progetti, attraverso il 70% di quanto incassato, che verrà loro ristornato al termine della Lotteria: il rimanente 30%, tolte le spese di gestione, verrà destinato parte al finanziamento di progetti solidali, scelti, fra quelli presentati agli organizzatori, da un’apposita commissione, che valorizzerà in primis innovazione e progettualità di rete e parte al Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì.

La Lotteria rappresenta un esempio virtuoso di sinergia fra associazionismo, istituzioni e imprese, al fine di promuovere il volontariato e consolidare buone prassi sul territorio. Dalla sua istituzione ad oggi, la Lotteria ha destinato al finanziamento del Terzo Settore ben 552.173 euro, risorse, che, in molti casi, sono state particolarmente preziose per avviare nuove associazioni e progetti di welfare innovativo.

Nell’ultima edizione (2024-2025), sono stati collocati 47.098 biglietti, mentre le risorse erogate complessivamente sono state 41.468 euro. I progetti che hanno ricevuto contributi sono stati Orto Inclusivo, promosso dall’APS Genitori Scuola Peroni (Vecchiazzano, Forlì) (2.000 euro), Casita ODV, promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini (1.500 euro), Sentirsi a Casa, promosso dall’associazione Amici della Scuola Don Bosco di Forlì (1.000 euro), Welcome Casa, promosso dall’associazione di volontariato Welcome di Forlì (1.000 euro), Note ed emozioni, promosso da La Rete Magica ODV (500 euro), Orto sociale, promosso dalla Associazione Casa Famiglia Adonai ODV di Cesena (500 euro) e Una palestra per tutti, promosso dall’APS Fiumana (500 euro).

Infine la Lotteria, come di consueto, ha donato 1.500 euro al Fondo Carcere gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della Casa Circondariale di Forlì.