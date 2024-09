Torna l’antiquariato di “C’era una volta...” nel weekend in Fiera a Cesena

Dopo la pausa estiva, torna “C’era una volta”, la fiera dedicata all’ officina antiquaria, vintage e brocantage, che si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre nei padiglioni di Cesena Fiera.

A questa prima edizione parteciperanno circa 200 espositori provenienti da tutta Italia (fra cui varie new entry). E come di consueto, la manifestazione presenta un ampio ventaglio di proposte e curiosità per tutti i gusti: mobili e oggetti di antiquariato e modernariato, artigianato etnico, abbigliamento e accessori vintage, complementi d’arredo di gusto industriale e molto altro.

Tra i pezzi più interessanti che si potranno vedere passeggiando fra i banchi, si segnalano un tavolino di vetro ‘Ghibli’ firmato dal designer Alberto Donà e realizzato a Murano, un organetto a manovella Ariston realizzato nel XIX secolo, antenato di grammofoni e giradischi. E ancora, sarà esposta anche una bella scultura dell’artista contemporaneo Ruben Esposito.

Il calendario di “C’era una volta” proseguirà, come da tradizione, ogni terzo week end del mese fino alla primavera, mettendo in programma anche alcuni appuntamenti speciali: il 16 e 17 novembre tornerà lo Speciale Libri e Stampe antiche, mentre nell’edizione del 14 e 15 dicembre si svolgerà lo Speciale Giochi e Giocattoli antichi.

Il biglietto d’ingresso è di 4 euro (gratis per under 15 e over 70), acquistabile anche online sul sito https://ceraunavoltantiquariato.com

In entrambe i giorni di attività la fiera è aperta dalle 9 alle 18:30.