Torna il master in cappelletti e passatelli: riparte il corso “Con le mani in pasta” a Cesena

“Con le mani in pasta”, il piccolo corso di cucina proposto dalla DMC – I Percorsi del Savio, torna a grande richiesta dopo il grande successo riscosso nel 2024. Il prossimo appuntamento con l’arte culinaria di Romagna è per martedì 11 febbraio in un contesto informale e conviviale, presso un noto pastificio nel centro storico della città malatestiana.

Tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e, alla fine, creare un’opera d’arte da gustare: il corso svela i segreti della preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola più genuina, come i cappelletti e i passatelli. Una gioiosa esperienza dei sensi, destinata a mani già esperte, desiderose di approfondire i segreti dell’arte culinaria di Romagna, e a principianti che si intendono accostare per la prima volta alle tecniche di preparazione e cottura.

A fine corso è prevista anche una golosa merenda e la degustazione dei prodotti preparati, con sfogline di lunga esperienza e tradizione.

Il corso avrà inizio alle ore 16:00 e avrà una durata di due ore. È possibile iscriversi direttamente sul sito web dei Percorsi del Savio, all’indirizzo https://bit.ly/cesenamaninpasta. Si raccomanda di prenotare per tempo, dato che i posti sono limitati. Il costo è di 40 euro a persona: la quota comprende il corso di cucina, gli ingredienti, una merenda e la degustazione dei prodotti preparati insieme agli istruttori. Ritrovo presso l’Ufficio Turistico IAT Cesena: si raggiungerà il luogo del corso in una breve passeggiata.

Per informazioni contattare il numero 0547 356327 oppure scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.