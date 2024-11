Torna a Cesena la settimana sui diritti delle persone con disabilità

Martedì 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale della persona con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981. A Cesena si parla di disabilità e inclusione nel corso di tutto l’anno, tra i banchi di scuola, in occasione della pianificazione delle iniziative dei centri estivi, per strada, in relazione all’abbattimento delle barriere architettoniche, e tra gli enti del terzo settore che, al fianco dell’Amministrazione comunale, contribuiscono a rendere la città più accogliente e per tutti. Da queste premesse nel 2023 è stata avviata l’esperienza della rassegna “Si può fare”, una settimana dedicata ai diritti delle persone con disabilità che, alla sua seconda edizione, torna da sabato 30 novembre a domenica 15 dicembre.

Sabato 30 novembre, dalle ore 14:30, alla Fiera di Cesena nell’ambito di Gamics si terrà la presentazione del progetto “Silence”, cortometraggio che tocca il tema della sordità. Durante l’evento sarà garantito il servizio Lis (Lingua italiana dei segni) in collaborazione con l’Ente nazionale sordi di Ravenna.

Le iniziative proseguiranno martedì 3 dicembre con “Io cammino così”, una passeggiata in compagnia di persone non vedenti, ipovedenti e vedenti. Partenza ore 15 da piazza Guidazzi di fronte al teatro “Bonci” e arrivo in piazza Bufalini, all’ingresso della Malatestiana. Nel pomeriggio, dalle 17 alle ore 20, l’ex foro annonario ospiterà la festa “Stare insieme a suon di musica” con aperitivo e intrattenimento a cura del gruppo “Gli altri”. Sarà inoltre presente un operatore dello sportello antidiscriminazione Cesena, a cura della Rete Abilità diverse.

Sempre nel pomeriggio di martedì, alle ore 14 e alle ore 15, sono previste visite guidate alla Malatestiana Antica a cura dei “ciceroni” Enaip. Per prenotazioni contattare lo 0547 610892. Alle ore 17 alla Malatestiana ragazzi ci saranno letture per bambine e bambini con giochi per esplorare alcune parole della lingua dei segni, con il supporto di un interprete Lis a cura di Ens (Ente Nazionale Sordi). Sempre nel pomeriggio di martedì, dalle ore 16:00, la Sala proiezioni della Malatestiana proporrà un film sulla disabilità scelto dal gruppo Autorappresentanti di Anffas.

A Bagno di Romagna è previsto un pranzo in Comune con i ragazzi del centro l’Alveare e l’Amministrazione comunale.

A partire dal 3 dicembre in tutti i plessi scolastici di Cesena partirà “In tandem”, laboratorio sportivo accessibile a cura della polisportiva Anffas Cesena.

Le iniziative proseguiranno mercoledì 4 dicembre, alle ore 21, al teatro “Bonci” con “Tapuio – Tutta un’altra prospettiva”, spettacolo organizzato dalla Cooperativa Cils. Ingresso gratuito.

Giovedì 5 dicembre, dalle ore 17 alle 18:30, all’ex foro annonario “Diversamente Pilates”, una lezione aperta al pubblico di Pilates, Yoga e Campane tibetane organizzata dall’Associazione D.A.S. e Just u Studio. Venerdì 6 dicembre, alle ore 10, nella Chiesa di Sant’Agostino si terrà l’inaugurazione del presepe tattile realizzato insieme ai ragazzi del Cso EnAIP - organizzato da ProNatura in collaborazione con EnAIP (apertura al pubblico dal 7 dicembre al 6 gennaio). Sabato 7 dicembre, dalle ore 16 alle 18:30, all’ex foro annonario andrà in scena un pomeriggio di “Danza allegra e creativa - Essere unici creando movimento” a cura della Scuola di ballo Havana Club Latino. Alle ore 17 nella sede dell’associazione “Quelli di Sempre” (viale Mazzoni 22) si terrà la presentazione del libro “Facciamo un libro?” con musiche e canti del Laboratorio di Musica d’Insieme diretto da Giorgio Franchini. Domenica 15 dicembre, alle ore 16, al teatro della Parrocchia di Borello sarà possibile assistere al concerto pop-lirico con intermezzi di sensibilizzazione all’autismo “In.. canto di Natale” organizzato da Voce all’Autismo OdV.

Alla presentazione degli eventi sono intervenuti l’Assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo, il Consigliere delegato all’Accessibilità degli spazi pubblici e privati Carlo Verona, la Dirigente del Settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio Elisabetta Scoccati, Daniel Mercatali e Mario Rizzi, due tra gli organizzatori della settimana dedicata alla disabilità.